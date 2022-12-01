Мужская сборная Норвегии уверенно выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Норвежские биатлонисты (Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) завоевали золотые метали в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Второй к финишу пришла команда Германии (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Рес). Бронзовые медали достались французам (Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе).

Биатлон. Кубок Мира. Эстафета (4x7,5 км). Мужчины.

Норвегия — 1:19.26 Германия — отставание + 43,9 Франция + 1.05,9 Австрия + 2.31,2 Чехия + 2.33,9 Финляндия + 2.34,1 Словения +2.47,2 Литва + 2.47,8 Украина + 2.48,8 Швеция + 2.53,6

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.