Даниил Серохвостов выбросил свои лыжи после финиша в индивидуальной гонке на КР

Российский биатлонист Даниил Серохвостов выбросил лыжи после финиша в индивидуальной гонке на 15 км на Кубке России. Спортсмен занял 10-е место, допустив пять промахов.

Фото: ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА МАТЧ АРЕНА

Фото: ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА МАТЧ АРЕНА

3 декабря на дистанции 10 км пройдёт спринт среди мужчин. Начало гонки запланировано на 11:30 мск. Этап Кубка России проходит в Увате с 1 по 4 декабря.

Биатлон. Уват. Кубок России. Второй этап. Индивидуальная гонка. 15 км. Мужчины. 1 декабря



1. Василий Томшин – 42.09,6 (1 промах).

2. Никита Поршнев +0,4 (0).

3. Иван Колотов +8,5 (2).

4. Карим Халили +15,1 (2).

5. Максим Воробей +39,0 (2).

6. Михаил Бурундуков +50,0 (2).

7. Роман Сурнев +1.16,6 (2).

8. Кирилл Стрельцов +1.32,4 (2).

9. Евгений Гараничев +1.53,0 (3).

10. Даниил Серохвостов +1.56,2 (5).