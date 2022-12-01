Даниил Серохвостов выбросил свои лыжи после финиша в индивидуальной гонке на КР

Российский биатлонист Даниил Серохвостов выбросил лыжи после финиша в индивидуальной гонке на 15 км на Кубке России. Спортсмен занял 10-е место, допустив пять промахов.
Фото: ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА МАТЧ АРЕНА
Фото: ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА МАТЧ АРЕНА
3 декабря на дистанции 10 км пройдёт спринт среди мужчин. Начало гонки запланировано на 11:30 мск. Этап Кубка России проходит в Увате с 1 по 4 декабря.
Биатлон. Уват. Кубок России. Второй этап. Индивидуальная гонка. 15 км. Мужчины. 1 декабря
1. Василий Томшин – 42.09,6 (1 промах).
2. Никита Поршнев +0,4 (0).
3. Иван Колотов +8,5 (2).
4. Карим Халили +15,1 (2).
5. Максим Воробей +39,0 (2).
6. Михаил Бурундуков +50,0 (2).
7. Роман Сурнев +1.16,6 (2).
8. Кирилл Стрельцов +1.32,4 (2).
9. Евгений Гараничев +1.53,0 (3).
10. Даниил Серохвостов +1.56,2 (5).
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