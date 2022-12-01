Даниил Серохвостов объяснил своё разъярённое поведение после финиша в индивидуальной гонке
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов объяснил своё поведение после финиша в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка России – 2022/2023 в Увате. Серохвостов занял 10-е место.
«Дело не в 10-м месте и пяти промахах. Дело в том, что у меня царапина глубокая от носка до пятки. Трасса готова», – написал Серохвостов в своём телеграмм-канале, добавив эмодзи *клоун*.
Биатлон. Уват. Кубок России. Второй этап. Индивидуальная гонка. 15 км. Мужчины. 1 декабря
- Василий Томшин – 42.09,6 (1 промах).
- Никита Поршнев +0,4 (0).
- Иван Колотов +8,5 (2).
- Карим Халили +15,1 (2).
- Максим Воробей +39,0 (2).
- Михаил Бурундуков +50,0 (2).
- Роман Сурнев +1.16,6 (2).
- Кирилл Стрельцов +1.32,4 (2).
- Евгений Гараничев +1.53,0 (3).
- Даниил Серохвостов +1.56,2 (5).
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