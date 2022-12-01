Доротея Вирер: в качестве лечения я рассматриваю водку

32-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер предположила, из-за чего почувствовала себя плохо после 15-километровой индивидуальной гонки, проходившей в среду на очередном этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), и не смогла выйти на старт эстафеты в составе национальной команды.



«В первый день, когда я приехала в Финляндию, было минус десять градусов. Это был шок. Может быть, поэтому я заболела.



Не самый лучший старт в серии Кубка мира, но я хотела посмотреть, как смогу себя проявить на дистанции. Результат не такой уж и плохой, но и не хороший.



Всё в порядке. Думаю, что неудачная стрельба на последнем огневом рубеже стала ключевым фактором итогового результата.



В качестве лечения я рассматриваю водку. В воскресенье вечером, когда все соревнования закончатся, это кажется хорошей идеей. Уверена, это поможет мне», — приводит слова Вирер Iltalehti.