Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Доротея Вирер: в качестве лечения я рассматриваю водку

Доротея Вирер: в качестве лечения я рассматриваю водку
Комментарии

32-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер предположила, из-за чего почувствовала себя плохо после 15-километровой индивидуальной гонки, проходившей в среду на очередном этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), и не смогла выйти на старт эстафеты в составе национальной команды.

«В первый день, когда я приехала в Финляндию, было минус десять градусов. Это был шок. Может быть, поэтому я заболела.

Не самый лучший старт в серии Кубка мира, но я хотела посмотреть, как смогу себя проявить на дистанции. Результат не такой уж и плохой, но и не хороший.

Всё в порядке. Думаю, что неудачная стрельба на последнем огневом рубеже стала ключевым фактором итогового результата.

В качестве лечения я рассматриваю водку. В воскресенье вечером, когда все соревнования закончатся, это кажется хорошей идеей. Уверена, это поможет мне», — приводит слова Вирер Iltalehti.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022