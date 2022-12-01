Доротея Вирер: в качестве лечения я рассматриваю водку

32-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер предположила, из-за чего почувствовала себя плохо после 15-километровой индивидуальной гонки, проходившей в среду на очередном этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), и не смогла выйти на старт эстафеты в составе национальной команды.
«В первый день, когда я приехала в Финляндию, было минус десять градусов. Это был шок. Может быть, поэтому я заболела.
Не самый лучший старт в серии Кубка мира, но я хотела посмотреть, как смогу себя проявить на дистанции. Результат не такой уж и плохой, но и не хороший.
Всё в порядке. Думаю, что неудачная стрельба на последнем огневом рубеже стала ключевым фактором итогового результата.
В качестве лечения я рассматриваю водку. В воскресенье вечером, когда все соревнования закончатся, это кажется хорошей идеей. Уверена, это поможет мне», — приводит слова Вирер Iltalehti.
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