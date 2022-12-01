Сергей Белозёров: у Поршнева не было хороших лыж на такую морозную погоду

Сергей Белозёров, личный тренер серебряного призёра индивидуальной гонки на втором этапе Кубка России в Увате Никиты Поршнева, прокомментировал выступление своего подопечного, объяснив причины проигрыша на последних метрах дистанции.



«Сегодня я ждал успешного выступления от Никиты Поршнева, потому что он стабильно выступает именно в индивидуальных гонках, потому что он способен держать высокую дистанционную скорость и стрелять без штрафа. Мы решили сделать акцент на стрельбу, поэтому он шёл с небольшим запасом и немного проигрывал ходом соперникам и стрелял медленнее. Это дало положительный результат, хотя, конечно, хотелось бы выиграть.



Эту гонку он бежал на старых лыжах, которые, как считалось, хорошо подходят для морозной погоды. На самом же деле подобрать качественные лыжи по структуре нам не удалось. Смазка была нормальная, а лыжи сами по себе — не очень.



С последнего рубежа он ушёл с преимуществом в восемь секунд, а на вершине подъёма нарастил его до 15. Потом на равнинно-спусковых участках это преимущество начало таять. Кроме того, на последнем участке перед финишем он не понял информацию, которую ему кричали тренеры, что разрыв сокращается. Надо было упереться на последних метрах, и тогда он бы сохранил одну-две секунды в свою пользу», — рассказал Белозёров Metaratings.