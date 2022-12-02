Женская индивидуальная гонка на втором этапе Кубка России в Увате отменена из-за морозов

Жюри приняло решение отменить женскую индивидуальную гонку на втором этапе Кубка России в Увате из-за морозов.

На данный момент столбик термометра в селе Тюменской области показывает -27 градусов.

Это уже пятая отмена гонки за два этапа Кубка России в новом сезоне. На первом этапе в Ханты-Мансийске были отменены гонки преследования и эстафеты.

По предварительным прогнозам, завтра температура воздуха в Увате станет чуть выше, и расписание завтрашних соревнований остаётся в силе. 3 декабря должны пройти женский и мужской спринты.

Кубок России по биатлону – 2022/2023 состоит из шести этапов. Последний состоится в Сочи в середине февраля.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.