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Йоханнес Бё заявил, что готов выступать даже в случае заражения коронавирусом

Йоханнес Бё заявил, что готов выступать даже в случае заражения коронавирусом
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что готов выходить на старт даже больным.

«Если мне не нужно оставаться в туалете, то я пойду на старт. Температура у меня или ещё что. Я не могу позволить себе не выйти. Если у меня будет коронавирус? Пойду. Не боюсь ли я делать с организмом то, что принесёт ему вред? Да, но я предпочту выложиться на 90 процентов, пытаться стрелять лучше и достичь хорошего результата. Я не хочу сидеть сложа руки и проигрывать Кубок мира с разницей в 20 очков только потому, что немного кашлял во время пропущенной гонки», — приводит слова Йоханнеса Бё TV2.

В этом сезоне Йоханнес Бё помог своей сборной выиграть эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

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