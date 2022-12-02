Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бьорндален — о словах Бё: я в шоке, биатлон должен быть здоровым видом спорта

Бьорндален — о словах Бё: я в шоке, биатлон должен быть здоровым видом спорта
Комментарии

Бывший биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал слова соотечественника Йоханнеса Бё, который заявил, что готов выходить на старт даже больным.

«Во-первых, я немного в шоке. Во-вторых, я думаю, что Международный союз биатлонистов потерпел неудачу. Потому что этого не должно быть. Я был членом комитета спортсменов IBU более 20 лет, и когда Йоханнес Бё делает такое заявление, это означает, что что-то пошло не так. Биатлон должен быть здоровым видом спорта. В конце концов, у нас должен быть победитель. Когда спортсмены готовы так сильно рисковать, подвергая своё здоровье опасности, чтобы выиграть Кубок мира в общем зачёте, — это нехорошо», — цитирует Бьорндалена TV2.

Новость по теме
Йоханнес Бё заявил, что готов выступать даже в случае заражения коронавирусом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022