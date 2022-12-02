Бьорндален — о словах Бё: я в шоке, биатлон должен быть здоровым видом спорта
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Бывший биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал слова соотечественника Йоханнеса Бё, который заявил, что готов выходить на старт даже больным.
«Во-первых, я немного в шоке. Во-вторых, я думаю, что Международный союз биатлонистов потерпел неудачу. Потому что этого не должно быть. Я был членом комитета спортсменов IBU более 20 лет, и когда Йоханнес Бё делает такое заявление, это означает, что что-то пошло не так. Биатлон должен быть здоровым видом спорта. В конце концов, у нас должен быть победитель. Когда спортсмены готовы так сильно рисковать, подвергая своё здоровье опасности, чтобы выиграть Кубок мира в общем зачёте, — это нехорошо», — цитирует Бьорндалена TV2.
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