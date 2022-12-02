Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал новую систему начисления очков в Кубке мира.

«Они создали систему, при которой хороший биатлонист, просто выдержавший гонку, набирает в целом меньше очков, чем средний биатлонист, который выкладывается на полную. Вы должны показать себя и оставаться здоровым. Мы можем только надеяться, что у нас не возникнет дилеммы, когда придётся выбирать между своим здоровьем и позицией на чемпионате мира. IBU поставил нас в ситуацию, когда выбор будет неверным, независимо от того, что вы выберете. Нужно просто оставаться здоровым, чтобы не оказаться в такой ситуации», — приводит слова Тарьея Бё TV2.



В этом сезоне Тарьей Бё помог своей сборной выиграть эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).