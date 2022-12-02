Эльвира Эберг отреагировала на слова Бё, готового выступать с коронавирусом
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, 23-летняя шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала слова норвежца Йоханнеса Бё, который заявил, что готов выходить на старт даже больным.
«Я слишком молода, чтобы рисковать своим здоровьем ради соревнований Кубка мира. Я не хочу бегать, если у меня жар. Здоровье превыше всего. За гонки, за победы и подиумы начисляется гораздо больше очков Кубка мира, чем раньше. Это означает, что есть возможность наверстать упущенное, если вы пропустите гонку», — цитирует Эберг TV2.
Напомним, Йоханнес Бё сказал: «Если мне не нужно оставаться в туалете, то я пойду на старт. Температура у меня или ещё что. Я не могу позволить себе не выйти. Если у меня будет коронавирус? Пойду...»
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