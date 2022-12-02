Легрейд: с ковидом выступать не буду, но с простудой — может быть

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по биатлону норвежец Стурла Холм Легрейд прокомментировал слова соотечественника Йоханнеса Бё, который заявил, что готов выходить на старт, даже будучи больным коронавирусом.

«Нет, если заболею коронавирусом, я не буду выступать. Вот если простужусь, будет немного знобить или лихорадить, тогда, возможно, пробегу, чтобы набрать несколько очков», — приводит слова Легрейда TV2.

Ранее Бё объяснил своё рвение обязательно выступать в каждой гонке, несмотря ни на что, нежеланием терять кубковые очки при новой системе начисления: «Не хочу сидеть сложа руки и уступать кому-то Кубок мира, потеряв 20 очков только потому, что немного кашлял во время пропущенной гонки».