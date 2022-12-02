Дмитрий Васильев предложил сэкономленные из-за отмены гонок КР деньги отдать регионам

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев не согласился с комментатором Дмитрием Губерниевым, который предложил призовые за отменённые из-за мороза гонки добавить к призовому фонду и разыграть между спортсменами.

«Смотрите, одни гонки пробежали спортсмены и получили одну сумму. Ровно такие же гонки через некоторое время пробежали и получили другую сумму. Это тоже несправедливо. Почему так надо делать? Раз был утверждён премиальный фонд, значит, надо его придерживаться.

Другое дело, что сэкономленные деньги можно перераспределить в регионы. Очень хочется услышать, когда будет выделено по миллиону рублей каждому региону, как было заявлено при подписании договора с PARI.

Вот эти деньги можно было бы отправить регионам. Мне это представляется правильным решением, ведь регионы нужно развивать. Они пытаются сами развиваться, задыхаются от недостатка финансирования. Это была бы очень хорошая помощь», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».