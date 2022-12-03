Даниил Серохвостов стал победителем спринта на этапе Кубка России в Увате
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В Увате (Тюменская область) завершилась мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал Даниил Серохвостов. Серебро досталось Ивану Колотову, а бронзовую награду завоевал Василий Томшин.
Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Спринт, 10 км. Мужчины
- Даниил Серохвостов — 25.55,2 (0 промахов).
- Иван Колотов — отставание 12 секунд (0).
- Василий Томшин +34 (0).
- Карим Халили +34 (0).
- Роман Ерёмин +38,3 (1).
- Михаил Бурундуков +52,9 (1).
- Кирилл Стрельцов + 1.02,5 (0).
- Рустам Каюмов + 1.13,4 (0).
- Роман Елётнов + 1.14,2 (3).
- Александр Корнев + 1.19,5 (3).
Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 2, Уват
Мужчины. 10 км Спринт
03 декабря 2022, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Новосибирская - Алтайский
25:55.2
2
Иван Колотов
Пермский край
+12.0
3
Василий Томшин
Санкт-Петербург
+34.0
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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