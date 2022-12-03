Даниил Серохвостов стал победителем спринта на этапе Кубка России в Увате

В Увате (Тюменская область) завершилась мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал Даниил Серохвостов. Серебро досталось Ивану Колотову, а бронзовую награду завоевал Василий Томшин.



Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Спринт, 10 км. Мужчины

Даниил Серохвостов — 25.55,2 (0 промахов). Иван Колотов — отставание 12 секунд (0). Василий Томшин +34 (0). Карим Халили +34 (0). Роман Ерёмин +38,3 (1). Михаил Бурундуков +52,9 (1). Кирилл Стрельцов + 1.02,5 (0). Рустам Каюмов + 1.13,4 (0). Роман Елётнов + 1.14,2 (3). Александр Корнев + 1.19,5 (3).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.