Йоханнес Бё с промахом выиграл спринт на 1-м этапе Кубка мира в Контиолахти, Легрейд — 2-й

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Контиолахти (Финляндия). Второе место занял ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд, отстрелявшийся на ноль. Тройку призёров замкнул немец Роман Рес.
Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.09,0 (1 промах)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 10,5 (0)
3. Роман Рес (Германия) + 28,8 (0)
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 36,2 (1)
5. Эмильен Жаклен (Франция) + 39,5 (1)
6. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) + 49,7 (1)
7. Йоханнес Дале (Норвегия) + 55,3 (1)
8. Йеспер Нелин (Швеция) + 1.02,1 (1)…
10. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1.05,1 (2)…
14. Кентен Фийон Майе (Франция) + 1.16,3 (1)…
18. Тарьей Бё (Норвегия) + 1.24,8 (2).
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