Йоханнес Бё прокомментировал первую личную победу в текущем сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

«Это очень много для меня значит. Я побеждаю, потому что пришёл в себя и вышел на свой лучший уровень. В прошлом году у меня тоже была победа перед Рождеством, но я тогда не чувствовал, что это тот Йоханнес, которого я знаю. Победа сейчас таким образом – здорово», — приводит слова младшего Бё NRK.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.09,0 (1 промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 10,5 (0).

3. Роман Рес (Германия) +28,8 (0).

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +36,2 (1).

5. Эмильен Жаклен (Франция) +39,5 (1).

6. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +49,7 (1).