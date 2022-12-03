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Лиза Тереза Хаузер выиграла спринт на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, Лиза Витоцци — 2-я

Лиза Тереза Хаузер выиграла спринт на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, Лиза Витоцци — 2-я
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В Контиолахти (Финляндия) завершилась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала чемпионка мира 2021 года представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Второе место заняла итальянка Лиза Витоцци. Тройку призёров замкнула шведка Линн Перссон.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Спринт, 7,5 км. Женщины.

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 20.39,5.
2. Лиза Витоцци (Италия) – отставание 17,3 (1).
3. Линн Перссон (Швеция) + 24,2 (0).
4. Эмма Ландер (Канада) + 25,4 (0).
5. Анна Вайдель (Германия) + 26,6 (0).
6. Денизе Херрман-Вик (Германия) + 31,6 (1).
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 31,6 (1).

Напомним, российские спортсменки пропускают соревнования из-за бана со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 7.5 км Спринт
03 декабря 2022, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
20:39.5
2
Лиза Виттоцци
Италия
+17.3
3
Линн Перссон
Швеция
+24.2
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