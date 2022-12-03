Лиза Тереза Хаузер выиграла спринт на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, Лиза Витоцци — 2-я

В Контиолахти (Финляндия) завершилась женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала чемпионка мира 2021 года представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Второе место заняла итальянка Лиза Витоцци. Тройку призёров замкнула шведка Линн Перссон.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Спринт, 7,5 км. Женщины.

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 20.39,5.

2. Лиза Витоцци (Италия) – отставание 17,3 (1).

3. Линн Перссон (Швеция) + 24,2 (0).

4. Эмма Ландер (Канада) + 25,4 (0).

5. Анна Вайдель (Германия) + 26,6 (0).

6. Денизе Херрман-Вик (Германия) + 31,6 (1).

6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 31,6 (1).

Напомним, российские спортсменки пропускают соревнования из-за бана со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).