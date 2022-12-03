Андрей Падин: большинству спортсменов пожелал бы такой мотивации, как у Виктории Сливко

Андрей Падин, личный тренер тюменской биатлонистки Виктории Сливко, которая возглавила общий зачёт Кубка России после спринта на втором этапе соревнований в Увате, оценил работу подопечной.
«Конечно, я очень доволен. Летом я наблюдал за работой одного из ваших коллег, который регулярно спрашивал, по каким планам она тренируется. Когда в летний период подготовки у Виктории не было призовых мест, это выглядело не совсем корректно, но сейчас всё стабилизировалось. Я считаю, что подготовку она прошла очень достойно, и большинству спортсменов пожелал бы такой мотивации, как у Виктории Сливко. Не скажу, что у кого-то её нет, но у Вики она повышенная. Надо иметь большую силу воли, чтобы готовиться самостоятельно и верить в тренировочную программу. Она выполнила её на сто процентов и получила определённый результат», — приводит слова Падина Metaratings.
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