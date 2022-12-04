Динара Алимбекова и Антон Смольский выиграли сингл-микст на 2-м этапе Кубка России

Завершилась одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону, который проходит в Увате (Тюменская область). Её победителями стали представители сборной Беларуси – Динара Алимбекова и Антон Смольский.

Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Сингл-микст, 1x6 + 1x7,5

1. Сборная Беларуси (Динара Алимбекова и Антон Смольский) — 43.27,2 (1 штрафной круг + 7 промахов).

2. Тюменская область — 1 (Виктория Сливко и Вадим Истамгулов) — отставание 6,7 (0 + 6).

3. Свердловская область (Тамара Дербушева и Кирилл Бажин) +23,4 (0 + 4).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.