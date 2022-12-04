«Вика, не сегодня». Алимбекова раскрыла диалог со Сливко перед финишем сингл-микста на КР

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала победу в сингл-миксте в тандеме с супругом Антоном Смольским в рамках второго этапа Кубка России, который проходит в Увате (Тюменская область).
«У нас с Антоном была тактика – уже с первых метров показывать свою скорость, а мне нужно было как-то выбираться с четвёртой стартовой линии. Трасса тут не очень широкая именно на подъёме, поэтому я решила, что нужно начинать убегать на равнине.
Силы в себе чувствовала, но так как, можно сказать, давно не стартовала, где-то пошла выше своих возможностей, и это сказалось на стрельбе. Плюс всё-таки мало стрелковых тренировок проводили в мороз.
Переживала ли за Антона на последнем рубеже? Я знаю, кто такой Антон Смольский, как он может вести себя и на последней стрельбе, и на последнем круге. Поэтому, когда Вика (Сливко) тут болела за своего партнёра и спрашивала: «Ну кто же?», я ответила ей: «Только не сегодня». Я знаю, Антон последний рубеж не отдаст, а уж тем более последний круг, последние метры. Я была в нём уверена», — сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».
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