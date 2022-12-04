Сборная Красноярского края взяла золото в смешанной эстафете на этапе Кубка России

Завершилась смешанная эстафета в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону, который проходит в Увате (Тюменская область). Её победителями стали представители Красноярского края. Второе место у первой команды ХМАО-Югры. Бронзу завоевали биатлонисты Уральского федерального округа.



Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Смешанная эстафета 2x6 км + 2x7.5 км



1. Красноярский край (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров) — 1:24.17 (0 штрафных кругов и 7 промахов).

2. ХМАО-Югра — 1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Никита Поршнев, Алексей Вагин) — отставание +17,8 секунд (0 штрафных кругов и 8 промахов).

3. УРФО (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин) — +33,5 (0 штрафных кругов и 6 промахов).



Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.