Сборная Красноярского края взяла золото в смешанной эстафете на этапе Кубка России

Завершилась смешанная эстафета в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону, который проходит в Увате (Тюменская область). Её победителями стали представители Красноярского края. Второе место у первой команды ХМАО-Югры. Бронзу завоевали биатлонисты Уральского федерального округа.
Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Смешанная эстафета 2x6 км + 2x7.5 км
1. Красноярский край (Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров) — 1:24.17 (0 штрафных кругов и 7 промахов).
2. ХМАО-Югра — 1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Никита Поршнев, Алексей Вагин) — отставание +17,8 секунд (0 штрафных кругов и 8 промахов).
3. УРФО (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин) — +33,5 (0 штрафных кругов и 6 промахов).
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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