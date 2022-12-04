Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на 1-м этапе Кубка мира, несмотря на 3 промаха

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на 1-м этапе Кубка мира, несмотря на 3 промаха
Комментарии

В Контиолахти (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший три промаха, два из которых на последней стойке.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 32.44,4 (3 промаха).
2. Стурла Холм Легрейд – отставание 19,2 секунды (Норвегия) (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +47,3 (2).
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 1.12,7 (2).
5. Роман Рес (Германия) +1.20,7 (2).
6. Йеспер Нелин (Швеция) +1.32,0 (2)…
9. Тарьей Бё (Норвегия) +1.51,9 (2).
10. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.55,4 (3).

Напомним, в пасьюте биатлонисты стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте. Младший Бё и Легрейд их сохранили.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
04 декабря 2022, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:44.4
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+19.2
3
Эмильен Жаклен
Франция
+47.3
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022