Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на 1-м этапе Кубка мира, несмотря на 3 промаха

В Контиолахти (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший три промаха, два из которых на последней стойке.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 32.44,4 (3 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд – отставание 19,2 секунды (Норвегия) (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) +47,3 (2).

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 1.12,7 (2).

5. Роман Рес (Германия) +1.20,7 (2).

6. Йеспер Нелин (Швеция) +1.32,0 (2)…

9. Тарьей Бё (Норвегия) +1.51,9 (2).

10. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.55,4 (3).

Напомним, в пасьюте биатлонисты стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте. Младший Бё и Легрейд их сохранили.