Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Легрейд поднялся на 2-ю строчку

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в гонке преследования в рамках первого этапа КМ, который проходит в Контиолахти (Финляндия). При этом серебряный призёр гонки, соотечественник Бё Стурла Холм Легрейд поднялся на вторую строчку рейтинга.
Биатлон. Кубок мира-2022/2023. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 209 очков.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 190.
3. Роман Рес (Германия) – 155.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 145.
5. Давид Цобель (Германия) – 126.
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 124.
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 123.
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 118.
9. Йеспер Нелин (Швеция) – 101.
10. Фабьен Клод (Франция) – 94.
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