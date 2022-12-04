Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Легрейд поднялся на 2-ю строчку

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в гонке преследования в рамках первого этапа КМ, который проходит в Контиолахти (Финляндия). При этом серебряный призёр гонки, соотечественник Бё Стурла Холм Легрейд поднялся на вторую строчку рейтинга.

Биатлон. Кубок мира-2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 209 очков.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 190.

3. Роман Рес (Германия) – 155.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 145.

5. Давид Цобель (Германия) – 126.

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 124.

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 123.

8. Эмильен Жаклен (Франция) – 118.

9. Йеспер Нелин (Швеция) – 101.

10. Фабьен Клод (Франция) – 94.