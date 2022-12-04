Жулия Симон выиграла пасьют на первом этапе Кубка мира, Доротея Вирер стала второй

В Контиолахти (Финляндия) прошла женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала представительница Франции Жулия Симон, прошедшая все четыре огневых рубежа без промахов.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 31.13.0 (0 промахов).

2. Доротея Вирер (Италия) – отставание 11,9 секунды (0).

3. Эльвира Эберг (Швеция) + 21,7 (1).

4. Лиза Витоцци (Италия) + 26,3 (1).

5. Эмма Ландер (Канада) + 33,2 (1).

6. Каролин Коломбо (Франция) + 53,5 (0).

Напомним, в пасьюте биатлонистки стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте. Сегодняшняя победительница Симон начинала гонку с 16-го места.