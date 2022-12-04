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Жулия Симон выиграла пасьют на первом этапе Кубка мира, Доротея Вирер стала второй

Жулия Симон выиграла пасьют на первом этапе Кубка мира, Доротея Вирер стала второй
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В Контиолахти (Финляндия) прошла женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала представительница Франции Жулия Симон, прошедшая все четыре огневых рубежа без промахов.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 31.13.0 (0 промахов).
2. Доротея Вирер (Италия) – отставание 11,9 секунды (0).
3. Эльвира Эберг (Швеция) + 21,7 (1).
4. Лиза Витоцци (Италия) + 26,3 (1).
5. Эмма Ландер (Канада) + 33,2 (1).
6. Каролин Коломбо (Франция) + 53,5 (0).

Напомним, в пасьюте биатлонистки стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте. Сегодняшняя победительница Симон начинала гонку с 16-го места.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 1, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 10 км Гонка преследования
04 декабря 2022, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
31:13.0
2
Доротея Вирер
Италия
+11.9
3
Эльвира Эберг
Швеция
+21.7
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