Жулия Симон выиграла пасьют на первом этапе Кубка мира, Доротея Вирер стала второй
Поделиться
В Контиолахти (Финляндия) прошла женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала представительница Франции Жулия Симон, прошедшая все четыре огневых рубежа без промахов.
Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Гонка преследования, 10 км. Женщины
1. Жулия Симон (Франция) – 31.13.0 (0 промахов).
2. Доротея Вирер (Италия) – отставание 11,9 секунды (0).
3. Эльвира Эберг (Швеция) + 21,7 (1).
4. Лиза Витоцци (Италия) + 26,3 (1).
5. Эмма Ландер (Канада) + 33,2 (1).
6. Каролин Коломбо (Франция) + 53,5 (0).
Напомним, в пасьюте биатлонистки стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте. Сегодняшняя победительница Симон начинала гонку с 16-го места.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
16:47
-
16:36
-
14:48
-
13:56
-
12:16
-
12:05
-
09:50
- 3 декабря 2022
-
22:58
-
16:48
-
16:29
-
15:08
-
14:47
-
14:37
-
13:44
-
12:38
-
10:52
-
10:31
- 2 декабря 2022
-
22:43
-
22:33
-
17:33
-
16:51
-
16:25
-
15:42
-
15:13
-
14:55
-
14:05
-
09:17
- 1 декабря 2022
-
23:31
-
18:05
-
17:24
-
16:31
-
15:11
-
14:22
-
13:31
-
13:28
Партнерский контент