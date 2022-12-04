Жулия Симон установила новый женский рекорд Кубка мира в 21 веке

Французская биатлонистка Жулия Симон стала победителем гонки преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия) и установила новый женский рекорд в 21 веке. Она стартовала с самой далёкой стартовой позиции (16) в выигранной гонке преследования.

Прошлой рекордсменкой была норвежка Тура Бергер, победившая в Антхольце в сезоне-2012/13, стартовав с 14 места.

Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Гонка преследования, 10 км. Женщины



1. Жулия Симон (Франция) – 31.13.0 (0 промахов).

2. Доротея Вирер (Италия) – отставание 11,9 секунды (0).

3. Эльвира Эберг (Швеция) + 21,7 (1).

4. Лиза Витоцци (Италия) + 26,3 (1).

5. Эмма Ландер (Канада) + 33,2 (1).

6. Каролин Коломбо (Франция) + 53,5 (0).