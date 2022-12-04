Жулия Симон установила новый женский рекорд Кубка мира в 21 веке

Французская биатлонистка Жулия Симон стала победителем гонки преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия) и установила новый женский рекорд в 21 веке. Она стартовала с самой далёкой стартовой позиции (16) в выигранной гонке преследования.
Прошлой рекордсменкой была норвежка Тура Бергер, победившая в Антхольце в сезоне-2012/13, стартовав с 14 места.
Биатлон. Кубок мира, 1-й этап. Контиолахти. Гонка преследования, 10 км. Женщины
1. Жулия Симон (Франция) – 31.13.0 (0 промахов).
2. Доротея Вирер (Италия) – отставание 11,9 секунды (0).
3. Эльвира Эберг (Швеция) + 21,7 (1).
4. Лиза Витоцци (Италия) + 26,3 (1).
5. Эмма Ландер (Канада) + 33,2 (1).
6. Каролин Коломбо (Франция) + 53,5 (0).
- 4 декабря 2022
-
21:29
-
20:15
-
16:47
-
16:36
-
14:48
-
13:56
-
12:16
-
12:05
-
09:50
- 3 декабря 2022
-
22:58
-
16:48
-
16:29
-
15:08
-
14:47
-
14:37
-
13:44
-
12:38
-
10:52
-
10:31
- 2 декабря 2022
-
22:43
-
22:33
-
17:33
-
16:51
-
16:25
-
15:42
-
15:13
-
14:55
-
14:05
-
09:17
- 1 декабря 2022
-
23:31
-
18:05
-
17:24
-
16:31
-
15:11
-
14:22