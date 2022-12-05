Стина Нильссон прокомментировала потерю магазина от винтовки во время пасьюта на КМ

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира шведская биатлонистка Стина Нильссон прокомментировала инцидент, случившийся с ней сегодня во время гонки преследования перед третьим огневым рубежом, когда она обнаружила что в ее винтовке отсутствуют магазины — оба выпали во время второй стрельбы лёжа.
«Первая мысль была: «Нет, нет, нет». Мне сообщили, что они остались на коврике. Наверное, что-то произошло с магнитами, значит, они были недостаточно сильными.
Возможно, кто-то подумал, что я забыла магазины на старте, но это неправда. В начале гонки у меня точно было четыре, но два выпали… Думаю, такое неудача может случиться с каждым», — приводит слова шведской биатлонистки Aftonbladet.
Напомним, победу в гонке одержала француженка Жулия Симон. Нильссон показала лишь 35-й результат.
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