Стина Нильссон прокомментировала потерю магазина от винтовки во время пасьюта на КМ

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира шведская биатлонистка Стина Нильссон прокомментировала инцидент, случившийся с ней сегодня во время гонки преследования перед третьим огневым рубежом, когда она обнаружила что в ее винтовке отсутствуют магазины — оба выпали во время второй стрельбы лёжа.



«Первая мысль была: «Нет, нет, нет». Мне сообщили, что они остались на коврике. Наверное, что-то произошло с магнитами, значит, они были недостаточно сильными.



Возможно, кто-то подумал, что я забыла магазины на старте, но это неправда. В начале гонки у меня точно было четыре, но два выпали… Думаю, такое неудача может случиться с каждым», — приводит слова шведской биатлонистки Aftonbladet.

Напомним, победу в гонке одержала француженка Жулия Симон. Нильссон показала лишь 35-й результат.