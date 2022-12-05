Черезов высказался о том, что сборная Удмуртии не соревнуется из-за проблем с финансами

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал новость о том, что юниорская сборная Удмуртии не может выехать на соревнования из-за проблем с финансированием.



«Наши ребята находились в учебно-тренировочном комплексе в Тюмени. 5 декабря должны были выехать в Ханты-Мансийск. Эта поездка действительно была под угрозой.



Однако за две недели до даты выезда, то есть до 5 декабря, мы этот вопрос проработали с Министерством по физической культуре и спорту Удмуртской Республики и Министерством финансов Удмуртской Республики. В рабочем порядке была проведена встреча, и по её итогам мы приняли решение, что ребята не должны страдать и необходимо обязательно ехать на соревнования.

Та информация, которая вышла в СМИ, уже не соответствует действительности. Почему в субботу (3 декабря) было сказано, что наши ребята вынуждены ехать домой, – непонятно. В Ханты-Мансийске наших ребят ждут на соревнования», — передаёт слова Черезова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.