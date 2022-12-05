Марте Рёйселанд не выступит на этапах Кубка мира в Хохфильцене и Анси

Трехкратная олимпийская чемпионка и многократная победительница чемпионатов мира по биатлону Марте Рёйселанд, пропустившая первый этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), не вернётся к соревнованиям как минимум до января и пропустит этапы Кубка мира в Хохфильцене (8–11 декабря) и Анси (15–18 декабря).



«Это очень грустно и не то, чего я хочу. Я желаю соревноваться вместе с остальными членами команды. Но тело всё ещё находится не в том состоянии, в котором должно быть – а здоровье важнее всего.



Я сосредоточена на том, чтобы подойти сильной к чемпионату мира, а потому я должна потратить столько времени, сколько мне нужно», – приводит слова Рёйселанд Союз биатлонистов Норвегии.



Напомним, Рёйселанд является действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса». Ранее она пропустила первый этап Кубка мира в Контиолахти, а также летний чемпионат Норвегии и несколько сборов национальной команды из-за того, что у неё диагностировали опоясывающий лишай.



Состав сборной Норвегии на этапе Кубка мира в Хохфильцене, таким образом, будет всё тот же, что и в Контиолахти, не считая Эрленда Бьонтегорда, который выступал на первом этапе по личной квоте и теперь едет домой.