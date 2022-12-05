Видео: норвежские биатлонисты отдыхают в сауне после гонок в Финляндии

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлел, как часть сборной Норвегии отдыхала после гонок в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который прошёл в Контиолахти (Финляндия).

На видео Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале и Филип Фьельд Андерсен сидят в сауне.

«Неделя в Финляндии оставила свой след», — подписал видео Кристиансен.

Отметим, что в Контиолахти Кристиансен и Легрейд вместе с братьями Бё выиграли эстафету. А Легрейд дважды был вторым – в спринте и гонке преследования.

Лучший личный результат Кристиансена на первом этапе КМ – седьмое место в индивидуальной гонке.