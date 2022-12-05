Видео: норвежские биатлонисты отдыхают в сауне после гонок в Финляндии
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлел, как часть сборной Норвегии отдыхала после гонок в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023, который прошёл в Контиолахти (Финляндия).
На видео Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале и Филип Фьельд Андерсен сидят в сауне.
«Неделя в Финляндии оставила свой след», — подписал видео Кристиансен.
Отметим, что в Контиолахти Кристиансен и Легрейд вместе с братьями Бё выиграли эстафету. А Легрейд дважды был вторым – в спринте и гонке преследования.
Лучший личный результат Кристиансена на первом этапе КМ – седьмое место в индивидуальной гонке.
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