Биатлонистка Гербулова ответила, согласилась ли бы на фотосессию для мужского журнала

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, почему любит ходить на фотосессии.
«Нужно ли стесняться красоты? Как-то раз, когда Кристина Резцова была «маленькая», она сказала мне такую фразу: «Когда есть что показывать – надо показывать».
И все фотосессии, которые мы с девчонками делаем, это не к тому: посмотрите, какая я классная. Нет, это своего рода психологический приём. Мои подруги-фотографы говорят, что это помогает стать более уверенной в себе, раскрыться миру. И когда это получается, на всё, что происходит в твоей жизни, ты смотришь немного проще.
Я отношусь к этому как к терапии. И ни в коем случае не думаю: вот, у меня такие классные фотки, смотрите все на них.
На фотосессию в мужском журнале я бы не пошла – всё равно в женщине должна быть какая-то загадка», — приводит слова Гербуловой блог «Разделка» на Sports.ru.
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