Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка Гербулова ответила, согласилась ли бы на фотосессию для мужского журнала

Биатлонистка Гербулова ответила, согласилась ли бы на фотосессию для мужского журнала
Комментарии

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, почему любит ходить на фотосессии.

«Нужно ли стесняться красоты? Как-то раз, когда Кристина Резцова была «маленькая», она сказала мне такую фразу: «Когда есть что показывать – надо показывать».

И все фотосессии, которые мы с девчонками делаем, это не к тому: посмотрите, какая я классная. Нет, это своего рода психологический приём. Мои подруги-фотографы говорят, что это помогает стать более уверенной в себе, раскрыться миру. И когда это получается, на всё, что происходит в твоей жизни, ты смотришь немного проще.

Я отношусь к этому как к терапии. И ни в коем случае не думаю: вот, у меня такие классные фотки, смотрите все на них.

На фотосессию в мужском журнале я бы не пошла – всё равно в женщине должна быть какая-то загадка», — приводит слова Гербуловой блог «Разделка» на Sports.ru.

«Раньше бегала с квадратными глазами». Интервью с неожиданным лидером российского биатлона «Раньше бегала с квадратными глазами». Интервью с неожиданным лидером российского биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022