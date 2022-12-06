Наталья Гербулова: буду следить и за Кубком мира, и за Кубком IBU

Российская биатлонистка Наталья Гербулова высказалась об отстранении от международных стартов.
«Всё равно у нас есть маленькая надежда, что в скором времени, может быть, нас допустят до каких-то стартов. Да, мы с начала сезона понимали, что не будем бегать на международной арене, но прежде всего нужно тренироваться, чтобы стать лучше и опередить прежнюю версию себя, а потом уже всё остальное. На каждой тренировке меня мотивирует то, что я могу стать сильнее. А что потом – это будет потом.
Я буду следить и за Кубком мира, и за Кубком IBU. Нам интересно, кто как готов, кто как тренировался. Нам постоянно приводят в пример норвежцев – то, как они ведут тренировочный процесс, как у них всё устроено. У них есть чему поучиться, потому что каждый человек в Норвегии имеет представление, что такое лыжи», — приводит слова Гербуловой блог «Разделка» на Sports.ru.
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