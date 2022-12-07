«У меня были очень трудные годы». Лиза Виттоцци — о возвращении на высокий уровень

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, за счёт чего ей удалось вернуться на прежний, высокий уровень.

«Честно говоря, у меня были очень трудные годы, но я никогда не переставала верить в себя. Конечно, когда возникают столь сложные моменты, которые были у меня в прошлые годы, уверенность в себе уже не такая высокая. Но в глубине души я не теряла веры в свои способности, потому что знала: второе место в общем зачёте Кубка мира нельзя занять случайно.

Должна сказать, что наши тренеры действительно помогли мне изменить подход к стрельбе, так как это было самой серьёзной проблемой, с которой я столкнулась. Я боялась ошибиться, особенно в прошлом году, и это переросло в боязнь стрельбы. Но, тренируясь с ними, я ощутила лёгкость и удовольствие от того, что делаю.

Помимо ментального аспекта, мы изменили механику стрельбы. Мы попытались это сделать, потому что мне нужно было избавиться от старых привычек. Летом мы заметили, что это не просто помогает, но и подходит мне даже лучше, поэтому мы продолжили в этом направлении», — приводит слова Виттоцци пресс-служба Международного олимпийского комитета (IBU).