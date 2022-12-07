Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«У меня были очень трудные годы». Лиза Виттоцци — о возвращении на высокий уровень

«У меня были очень трудные годы». Лиза Виттоцци — о возвращении на высокий уровень
Комментарии

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, за счёт чего ей удалось вернуться на прежний, высокий уровень.

«Честно говоря, у меня были очень трудные годы, но я никогда не переставала верить в себя. Конечно, когда возникают столь сложные моменты, которые были у меня в прошлые годы, уверенность в себе уже не такая высокая. Но в глубине души я не теряла веры в свои способности, потому что знала: второе место в общем зачёте Кубка мира нельзя занять случайно.

Должна сказать, что наши тренеры действительно помогли мне изменить подход к стрельбе, так как это было самой серьёзной проблемой, с которой я столкнулась. Я боялась ошибиться, особенно в прошлом году, и это переросло в боязнь стрельбы. Но, тренируясь с ними, я ощутила лёгкость и удовольствие от того, что делаю.

Помимо ментального аспекта, мы изменили механику стрельбы. Мы попытались это сделать, потому что мне нужно было избавиться от старых привычек. Летом мы заметили, что это не просто помогает, но и подходит мне даже лучше, поэтому мы продолжили в этом направлении», — приводит слова Виттоцци пресс-служба Международного олимпийского комитета (IBU).

«Я не верила, что могу победить». Самые сенсационные призёры Кубка мира по биатлону «Я не верила, что могу победить». Самые сенсационные призёры Кубка мира по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022