Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

С 8 по 11 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
08.12.22
16:10. Женщины, 7,5 км, спринт
09.12.22
15:45. Мужчины, 10 км, спринт
10.12.22
13:30. Женщины, 10 км, гонка преследования
15:40. Мужчины, 4х7,5 км, эстафета
11.12.22
13:30. Женщины, 4х6 км, эстафета
16:15. Мужчины, 12,5 км, гонка преследования
Примечание: время начала соревнований указано московское.
На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует итальянка Лиза Виттоцци.
Напомним, на первом этапе, который прошёл в Контиолахти (Финляндия), француженка Жулия Симон установила новый женский рекорд Кубка мира в XXI веке. Она стартовала с самой далёкой стартовой позиции (16-я) в выигранной гонке преследования.
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