Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

С 8 по 11 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

08.12.22

16:10. Женщины, 7,5 км, спринт

09.12.22

15:45. Мужчины, 10 км, спринт

10.12.22

13:30. Женщины, 10 км, гонка преследования

15:40. Мужчины, 4х7,5 км, эстафета

11.12.22

13:30. Женщины, 4х6 км, эстафета

16:15. Мужчины, 12,5 км, гонка преследования

Примечание: время начала соревнований указано московское.

На данный момент общий зачёт Кубка мира у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует итальянка Лиза Виттоцци.

Напомним, на первом этапе, который прошёл в Контиолахти (Финляндия), француженка Жулия Симон установила новый женский рекорд Кубка мира в XXI веке. Она стартовала с самой далёкой стартовой позиции (16-я) в выигранной гонке преследования.