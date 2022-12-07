Расписание третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени
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С 8 по 11 декабря в Тюмени пройдёт третий этап Кубка России по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
08.12.22
09:00. Мужчины, 10 км, спринт
12:00. Женщины, 7,5 км, спринт
10.12.22
09:00. Мужчины, 12,5 км, гонка преследования
12:00. Женщины, 10 км, гонка преследования
11.12.22
09:00. Мужчины, 15 км, масс-старт
12:15. Женщины, 12,5 км, масс-старт
Примечание: время начала соревнований указано московское.
Напомним, после первых двух этапов Кубка России в общем зачёте у мужчин лидирует москвич Карим Халили, набравший 146 очков. Среди женщин со 102 набранными очками общий зачёт возглавляет представительница Тюменской области Виктория Сливко.
Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов.
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