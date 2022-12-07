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Расписание третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

Расписание третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени
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С 8 по 11 декабря в Тюмени пройдёт третий этап Кубка России по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

08.12.22

09:00. Мужчины, 10 км, спринт

12:00. Женщины, 7,5 км, спринт

10.12.22

09:00. Мужчины, 12,5 км, гонка преследования

12:00. Женщины, 10 км, гонка преследования

11.12.22

09:00. Мужчины, 15 км, масс-старт

12:15. Женщины, 12,5 км, масс-старт

Примечание: время начала соревнований указано московское.

Напомним, после первых двух этапов Кубка России в общем зачёте у мужчин лидирует москвич Карим Халили, набравший 146 очков. Среди женщин со 102 набранными очками общий зачёт возглавляет представительница Тюменской области Виктория Сливко.

Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов.

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