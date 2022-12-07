«Говорят, здесь теплее. Врут». Гореева выложила фото из Тюмени в преддверии 3-го этапа КР

Неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала в своих социальных сетях фотографию из Тюмени, где с 8 по 11 декабря пройдёт третий этап Кубка России по биатлону.
«Говорят, здесь теплее. Врут», – подписала фото Анастасия Гореева.
Фото: из личного архива Гореевой
Ранее за два этапа Кубка России в новом сезоне пять гонок были отменены из-за сильных морозов. На первом этапе в Ханты-Мансийске были отменены гонки преследования и эстафеты. На втором этапе в Увате отменили индивидуальную гонку у женщин.
Анастасия Гореева на первом этапе Кубка России – 2022/2023 выиграла спринт на 7,5 км, пройдя дистанцию за 23 минуты 30 секунд и избежав промахов.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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