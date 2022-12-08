Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на третьем этапе Кубка России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на 10 км на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 в Тюмени.
«Насколько доволен сегодняшней гонкой? Неплохо. Хорошая гонка в таких погодных условиях. Для моего текущего состояния это отличный результат. Проходит ли сейчас обморожение щёк, полученное в Увате? Не знаю, видно или нет, но постепенно проходит. Хотя, как говорится, один раз отморозил и будешь всегда отмораживать. Приходится беречься, заклеиваться тейпами. Сегодня немного потеплее, потому решил рискнуть и пробежать без тейпов – надоело уже их клеить.
Что бы хотелось увидеть на «Жемчужине Сибири»? Если бы построили игровой спортзал, было бы здорово. Может быть, бассейн ещё», – передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Биатлон. Тюмень. Кубок России. Третий этап. Спринт. 10 км. Мужчины. 8 декабря
- Эдуард Латыпов 25.15,7 (1 промах).
- Роман Ерёмин +7,0 (1).
- Андрей Вьюхин +11,8 (1).
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