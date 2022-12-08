Эдуард Латыпов ответил на вопрос, смотрит ли он Кубок мира по биатлону
Поделиться
Российский биатлонист Эдуард Латыпов ответил на вопрос, смотрит ли он Кубок мира – 2022/2023 по биатлону.
«В основном только результаты. Мельком одну гонку смотрел – времени просто не хватает. В повторах потом посмотрю в любом случае. Удивил меня Дмитрий Шамаев, который прогрессирует, уже попал в топ-25 – это сильный результат. Надеюсь, что дальше будет забегать ещё выше. Почему слежу за Кубком мира? Потому что там бегают наши конкуренты, надеюсь, мы ещё будем бегать вместе», – сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Биатлон. Тюмень. Кубок России. Третий этап. Спринт. 10 км. Мужчины. 8 декабря
- Эдуард Латыпов 25.15,7 (1 промах).
- Роман Ерёмин +7,0 (1).
- Андрей Вьюхин +11,8 (1).
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
10:45
-
10:43
-
10:28
-
10:19
-
10:01
- 7 декабря 2022
-
23:40
-
14:13
-
13:04
-
12:00
-
00:45
- 6 декабря 2022
-
10:50
-
10:06
-
00:25
- 5 декабря 2022
-
23:57
-
22:09
-
21:52
-
21:31
-
16:55
-
14:11
-
11:15
-
00:21
- 4 декабря 2022
-
21:29
-
20:15
-
16:47
-
16:36
-
14:48
-
13:56
-
12:16
-
12:05
-
09:50
- 3 декабря 2022
-
22:58
-
16:48
-
16:29
-
15:08
-
14:47
Партнерский контент