Эдуард Латыпов ответил на вопрос, смотрит ли он Кубок мира по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов ответил на вопрос, смотрит ли он Кубок мира – 2022/2023 по биатлону.

«В основном только результаты. Мельком одну гонку смотрел – времени просто не хватает. В повторах потом посмотрю в любом случае. Удивил меня Дмитрий Шамаев, который прогрессирует, уже попал в топ-25 – это сильный результат. Надеюсь, что дальше будет забегать ещё выше. Почему слежу за Кубком мира? Потому что там бегают наши конкуренты, надеюсь, мы ещё будем бегать вместе», – сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Биатлон. Тюмень. Кубок России. Третий этап. Спринт. 10 км. Мужчины. 8 декабря