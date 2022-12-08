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Okko эксклюзивно покажет все этапы Кубка мира, чемпионаты Европы и мира по биатлону

Okko эксклюзивно покажет все этапы Кубка мира, чемпионаты Европы и мира по биатлону
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Okko эксклюзивно покажет все этапы Кубка мира по биатлону, чемпионат Европы 2023 и чемпионат мира.

Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть трансляции без дополнительной платы, а ключевые соревнования будут показаны на круглосуточном канале «Okko Спорт». Также подписчикам сервиса будут доступны хайлайты, подборки и аналитические редакционные программы.

Прямые трансляции Кубка мира начнутся сегодня из австрийского Хохфильцена.

Расписание этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

8 декабря

16:10. Женщины, 7,5 км, спринт

9 декабря

15:45. Мужчины, 10 км, спринт

10 декабря

13:30. Женщины, 10 км, гонка преследования

15:40. Мужчины, 4х7,5 км, эстафета

11 декабря

13:30. Женщины, 4х6 км, эстафета

16:15. Мужчины, 12,5 км, гонка преследования

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