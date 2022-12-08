Okko эксклюзивно покажет все этапы Кубка мира, чемпионаты Европы и мира по биатлону

Okko эксклюзивно покажет все этапы Кубка мира по биатлону, чемпионат Европы 2023 и чемпионат мира.
Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть трансляции без дополнительной платы, а ключевые соревнования будут показаны на круглосуточном канале «Okko Спорт». Также подписчикам сервиса будут доступны хайлайты, подборки и аналитические редакционные программы.
Прямые трансляции Кубка мира начнутся сегодня из австрийского Хохфильцена.
Расписание этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
8 декабря
16:10. Женщины, 7,5 км, спринт
9 декабря
15:45. Мужчины, 10 км, спринт
10 декабря
13:30. Женщины, 10 км, гонка преследования
15:40. Мужчины, 4х7,5 км, эстафета
11 декабря
13:30. Женщины, 4х6 км, эстафета
16:15. Мужчины, 12,5 км, гонка преследования
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