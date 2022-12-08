Елизавета Каплина выиграла спринт на третьем этапе КР, Алимбекова — вторая
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина выиграла спринт на 7,5 км на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 в Тюмени.
Елизавета Каплина прошла дистанцию за 20 минут 21,2 секунды, не допустив ни единого промаха. Второй стала Динара Алимбекова. Третье место заняла Екатерина Носкова.
Биатлон. Тюмень. Кубок России. Третий этап. Спринт. 7,5 км. Женщины. 8 декабря
- Елизавета Каплина 20.21,2 (0 промахов).
- Динара Алимбекова +30,6 (1).
- Екатерина Носкова +37,7 (0).
- Виктория Сливко +57,8 (0).
- Ирина Казакевич +1.01,6 (1).
- Анастасия Шевченко +1.16,2 (1).
- Любовь Калинина 1.44,3 (0).
- Владислава Гаврилова +1.49,2 (0).
- Лариса Куклина +1.55,5 (1).
- Анна Старовойтова +2.02,4 (1).
Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 3, Тюмень
Женщины. 7.5 км Спринт
08 декабря 2022, четверг. 12:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Каплина
ХМАО-Югра
20:21.2
2
Динара Алимбекова
Беларусь
+30.6
3
Екатерина Носкова
ХМАО-Югра
+37.7
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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