Лариса Куклина: радует, что погода более-менее налаживается, спадают сильные морозы

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте на 7,5 км на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 в Тюмени. Куклина стала девятой, проиграв победителю гонки Елизавете Каплиной почти две минуты.

«Прежде всего радует, что погода более-менее налаживается, спадают сильные морозы. Самочувствие соответствует летней подготовке. То, что я с Ямало-Ненецкого автономного округа, никак не помогает мне в плане привыкания к морозам. Наверное, я самая мерзлявая. Даже сегодня не смогла с себя снять одежду, в которой я бегала в морозы. Единственное, от разминочного костюма избавилась, но два комплекта термобелья по-прежнему на мне. Всё равно очень холодно. После Ханты-Мансийска и Увата в Тюмени потеплее, но хотелось бы ещё теплее.

На предыдущих этапах лицо отморозила, пальцы рук и ног мёрзли, такой у нас вид спорта. Бегаем и в холодную погоду, зима всё-таки в России. Хотя те, кто бегал на Кубке России в Тюмени в это время в предыдущие сезоны, говорят, что было намного теплее. Для меня вообще морозы – самое сложное, не могу я нормально бегать при такой температуре.

Пока и состояние не позволяет бороться за высокие места, надо на огневом рубеже чисто работать, чтобы потом бодаться и бороться. На данный момент сказывается, что я много пропустила в летней подготовке из-за болезней и травм. То, что сегодня показали мужчины на Кубке России – получила гораздо больше эмоций и впечатлений, чем от Кубка мира. Уверена, что ребята показывали бы очень высокий уровень на Кубке мира», – передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.