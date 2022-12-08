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Елизавета Каплина прокомментировала победу в спринте на третьем этапе Кубка России

Елизавета Каплина прокомментировала победу в спринте на третьем этапе Кубка России
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала победу в спринте на 7,5 км на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 в Тюмени.

«Идеальная гонка? Не такая, как хотелось бы. По трассе были моменты, где можно было лучше отработать. Я довольна гонкой, довольна стрельбой, по дистанции тоже старалась бежать быстро с первых метров, чтобы нигде ничего не упустить. Хорошо сегодня пробежали спортсменки сборной ХМАО-Югры, рада, что мы отработали и за команду, и за себя. Бежала без тейпов, потому что сегодня было тепло. С бафом на ушах было комфортно. У парней было холоднее, а у нас отпустило уже. По сравнению с Хантами и Уватом просто гораздо теплее, потому в одном термаке бежала. Надеюсь, что по ходу сезона в -25 градусов не придётся больше бегать. На прошлом этапе тренеры предоставили выбор нам, бежать или нет. Я сама решила бежать, но мышцы даже после очень хорошей разминки не работали как надо. Слава богу, у меня никаких последствий не было в плане здоровья. Сегодня совсем другое дело», – передаёт слова Каплиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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