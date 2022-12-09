Сборная Беларуси по биатлону пропустит четвёртый этап Кубка России — 2022/2023 в Уфе
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Сборная Беларуси пропустит четвёртый этап Кубка России – 2022/2023, который пройдёт в Уфе с 15 по 18 декабря. Об сообщила олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова.
«Нет, после Тюмени мы едем домой и будем готовиться к Кубку Содружества в Рязани. После Рязани мы снова возвращаемся домой, два этапа (Кубка Содружества) дома, и дальше на этап Кубка России, потом на заключительный Кубок Содружества в Тюмени. На этом сезон закончится. Не знаю, может, будут ещё какие-то соревнования, посмотрим дальше по состоянию», — сказала Алимбекова «Матч ТВ».
Этап Кубка Содружества в Рязани пройдёт с 23 по 24 декабря. Следующие два этапа пройдут в городе Раубичи (Беларусь).
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