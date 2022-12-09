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Рикко Гросс прокомментировал сенсационный дебют экс-лыжницы Лампич в биатлоне

Рикко Гросс прокомментировал сенсационный дебют экс-лыжницы Лампич в биатлоне
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, а ныне тренер сборной Словении немецкий специалист Рикко Гросс прокомментировал дебютную гонку в биатлоне Анамарии Лампич. Словенка заняла пятое место в спринте на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира — 2022/2023 в Хохфильцене (Австрия).

«Она была великолепной на трассе, выложившись по полной. Меня очень удивила её стрельба из положения лёжа. Она делала минимум ошибок и была достаточно быстрой. Это способствовало отличному результату. Её скорость бега для меня кажется потрясающей. Я просто сказал ей, что она должна сегодня повеселиться. Она в процессе обучения, для неё очень важно сегодня пробежать спринт перед эстафетой, а гонка преследования — это ещё один бонус», — приводит слова Гросса Sloi.

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