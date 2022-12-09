Йоханнес Бё выиграл спринт в рамках второго этапа Кубка мира, Жаклен — второй

В Хохфильцене (Австрия) прошёл мужской спринт в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, не допустивший ни единого промаха.

Биатлон. Кубок мира, 2-й этап. Хохфильцен. Спринт, 10 км. Мужчины

Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.04,0 (0 промахов). Эмильен Жаклен (Франция) +43.0 (1). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +46,9 (1). Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +54,5 (0). Андрей Расторгуев (Латвия) +1.00,6 (0). Мартин Понсилуома (Швеция) +1.03,7 (1). Кентен Фийон Майе (Франция) +1.09,1 (1). Якуб Штвртецкы (Чехия) +1.10,5 (1).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.