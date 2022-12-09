Йоханнес Бё выиграл спринт в рамках второго этапа Кубка мира, Жаклен — второй
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В Хохфильцене (Австрия) прошёл мужской спринт в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, не допустивший ни единого промаха.
Биатлон. Кубок мира, 2-й этап. Хохфильцен. Спринт, 10 км. Мужчины
- Йоханнес Бё (Норвегия) – 23.04,0 (0 промахов).
- Эмильен Жаклен (Франция) +43.0 (1).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +46,9 (1).
- Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +54,5 (0).
- Андрей Расторгуев (Латвия) +1.00,6 (0).
- Мартин Понсилуома (Швеция) +1.03,7 (1).
- Кентен Фийон Майе (Франция) +1.09,1 (1).
- Якуб Штвртецкы (Чехия) +1.10,5 (1).
Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 10 км Спринт
09 декабря 2022, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
23:04.0
2
Эмильен Жаклен
Франция
+43.0
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+46.9
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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