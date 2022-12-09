Жулия Симон лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 у женщин

В Хохфильцене (Австрия) состоялся спринт среди женщин в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Германии Денизе Херрман, прошедшая все огневые рубежи без промахов.
Эта победа позволила немецкой спортсменке выйти на третье место в общем зачёте Кубка мира. Возглавляет таблицу француженка Жулия Симон, финишировавшая в спринте на второй позиции.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.
1. Жулия Симон (Франция) – 220
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 208
3. Денизе Херрман (Германия) – 195
4. Ханна Эберг (Швеция) – 184
5. Эльвира Эберг (Швеция) – 171
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 170
7. Маркета Давидова (Чехия) – 166
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 160
9. Линн Перссон (Швеция) – 149
10. Доротея Вирер (Италия) – 146
11. Ванесса Фойгт (Германия) – 125
12. Эмма Ландер (Канада) – 116.
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