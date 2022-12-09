Жулия Симон лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023 у женщин

В Хохфильцене (Австрия) состоялся спринт среди женщин в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Германии Денизе Херрман, прошедшая все огневые рубежи без промахов.



Эта победа позволила немецкой спортсменке выйти на третье место в общем зачёте Кубка мира. Возглавляет таблицу француженка Жулия Симон, финишировавшая в спринте на второй позиции.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.



1. Жулия Симон (Франция) – 220

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 208

3. Денизе Херрман (Германия) – 195

4. Ханна Эберг (Швеция) – 184

5. Эльвира Эберг (Швеция) – 171

6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 170

7. Маркета Давидова (Чехия) – 166

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 160

9. Линн Перссон (Швеция) – 149

10. Доротея Вирер (Италия) – 146

11. Ванесса Фойгт (Германия) – 125

12. Эмма Ландер (Канада) – 116.