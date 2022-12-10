Йоханнес Бё закрепился в лидерах спринтерского зачёта после победы в Хохфильцене

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2022/2023 после сегодняшней победы в спринтерской гонке в рамках второго этапа КМ, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Француз Эмильен Жаклен, финишировавший третьим по итогам гонки, поднялся в спринтерском зачёте на две позиции и теперь занимает третье место.

Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 180 очков.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 135.

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 120.

4. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 90.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 72.

6. Роман Рес (Германия) – 71.

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 68.

8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 67.

9. Йеспер Нелин (Швеция) – 64.

10. Кентен Фийон Майе (Франция)– 63.