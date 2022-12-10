Кристиансен изобразил Бё в образе Халка после его победы в спринте. Йоханнес отреагировал

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях забавную картинку, посвящённую победе соотечественника Йоханнеса Бё в спринте на втором этапе Кубка мира — 2022/2023, который проходит в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, младший Бё не допустил ни одного промаха и выиграл гонку с преимуществом над ближайшим соперником в более 40 секунд. Кристиансен же с двумя промахами стал 13-м.
В честь уверенной победы Йоханнеса Ветле пририсовал его голову к картинке Халка – персонажа Вселенной Marvel.
«Вот каково это соревноваться с Йоханнесом. Просто невероятный спортсмен», — подписал фото Кристиансен.
«Похож на тебя», — отреагировал в комментариях младший из братьев Бё.
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