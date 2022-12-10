Карим Халили прокомментировал победу в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России

Российский биатлонист Карим Халили высказался о своей победе в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России.
«Гонка была тяжёлая, все боролись до последнего. Сегодня были некоторые ошибки, но я рад, что смог победить в такой борьбе. Промах был, значит, есть над чем работать. Были моменты, где кайфовал от гонки, но иногда было и тяжело. В такой борьбе не получается всегда кайфовать (улыбается).
Сегодня наконец-то получилось зарубиться с Серохвостовым. На третьем круге он много отыграл, и мне нужно было оттянуть момент, когда он совсем меня догонит. Это случилось на последнем подъёме, и я понял, что ему уже не хватит времени от меня убежать.
Жёлтая майка лидера, конечно, мотивирует. Хочется и дальше в ней бегать. Но ребята наступают на пятки, так что приходится от них отбиваться (улыбается)», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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