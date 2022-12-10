Антон Бабиков рассказал, почему пропустил гонку преследования на Кубке России

Российский биатлонист Антон Бабиков назвал причины пропуска гонки преследования на 3-м этапе Кубка России в Тюмени.



«После спринта у меня было недомогание, температура. Вчера не смог нормально потренироваться. Сегодня с утра прошёл обследование: все показатели сильно упали, поэтому сегодня решил поберечься. Что дальше? Посмотрим. Может быть, организму нужна была пауза, а дальше произойдёт встряска, и я смогу себя реализовать. В воскресенье я планирую бежать.



Вчера я ходил на мини-футбол. Психолог сказал, что у меня перегружена голова и нужно как-то взбодриться. Эмоции замечательные — я первый раз был на мини-футболе и не ожидал увидеть столь высокий уровень игры», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.