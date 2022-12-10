Носкова прокомментировала борьбу с Алимбековой за золото на финише пасьюта в Тюмени

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала завоевание серебра в пасьюте, который прошёл в рамках третьего этапа Кубка России в Тюмени. Носкова на финише уступила победу белоруске Динаре Алимбековой.
«На финише я думала, что Динара далеко позади, и слишком рано бросила бороться. А она сзади накатила. Буквально пару метров я не дотолкалась. Это была моя ошибка. Буду теперь иметь в виду, что раньше времени нельзя бросать борьбу.
Конечно, обидно. Там разница в ботинок буквально. Но я буду сильнее. Рада, что впервые в жизни, смогла четыре нуля отстрелять, так что даже второе место не портит мне хорошее настроение. В предыдущие годы я вообще не славилась хорошей стрельбой, и я очень рада, что, тьфу-тьфу, теперь получается её наладить.
На финишном круге я бежала так быстро, как могла. На последнем подъёме, как я поняла, у меня получилось чуть-чуть от Динары оторваться, но на спуске она накатила, а на финишной прямой я бежала в каком-то тумане, не слышала и не понимала, что происходит, — настолько сильной была усталость. Не контролировала ситуацию», — передаёт слова Носковой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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