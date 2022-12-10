Жулия Симон стала победительницей пасьюта на 3-м этапе Кубка мира по биатлону
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В Хохфильцене (Австрия) завершилась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала чемпионка мира в сингл-миксте француженка Жулия Симон, допустившая один промах на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира, 3-й этап. Хохфильцен. Гонка преследования, 10 км. Женщины
1. (3) Жулия Симон (Франция) — 29.56,7 (1 промах).
2. (13) Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 19,6 секунды (1).
3. (2) Маркета Давидова (Чехия) +28,1 (2).
4. (4) Эльвира Эберг (Швеция) +41,4 (3).
5. (1) Денизе Херрман-Вик (Германия) +42,7 (3).
6. (10) Линн Перссон (Швеция) +46,0 (2).
Напомним, в пасьюте биатлонистки стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте.
Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 10 км Гонка преследования
10 декабря 2022, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
29:56.7
2
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+19.6
3
Маркета Давидова
Чехия
+28.1
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